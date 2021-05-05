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جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أفراد الخدمات المعاونة وذويهم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الجامعة بحضور الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتورة سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وذلك اليوم الأربعاء بالمدن الجامعية.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن حفل الإفطار الجماعي هو تقليد سنوي تنظمة الجامعة وفق الإجراءات الإحترازية تقديرًا لأفراد الخدمات المعاونة على جهودهم المبذولة لخدمة الجامعة مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ١٣٠ عامل وعاملة هذا العام بالإضافة إلى ذويهم.

وقام الدكتور رئيس الجامعة والحضور بعمل قرعة علنية لتقديم ٥٦ جائزة قيمة شملت أجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة منزلية ومفروشات و٢ رحلة عمرة لكبار السن مقدمة من أ.د سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة.
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة
جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة

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