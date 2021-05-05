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مفيد فوزي: إذا كان ثباتى وموقفي الصلب غرور فأنا مغرور للغاية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد الإعلامي مفيد فوزي، على اتهام البعض له بأنه مغرور والنرجسية، قائلا: "إذا كان الإمساك بأدواتي وثباتي وموقفي الصلب وجنوحي إلى المنهجية في الأشياء غرور فأنا مغرور للغاية".

وأضاف فوزي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، عبر شاشة "المحور"، أنه يقدر قامات الإعلاميين الأخرين، وفي زمنه كان هناك إبراهيم سعدة وإبراهيم نافع ومجموعة كبيرة من الكتاب الذين يقدرهم.

وتابع الإعلامي مفيد فوزي: "في الزمن الحالي أرى شبابا هيبقوا النجوم القادمين".

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