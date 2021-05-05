الحكومة: 1.7 مليون مواطن دفعوا الغرامة الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة



وأضاف: "اعتبارًا من التاسعة مساءً سيتم إغلاق المحلات، وسيتم إجراء حملات للتأكد من التزام المحلات والمولات بهذا القرار"، مشيرًا إلى أن المطاعم ستغلق في التاسعة، ويحق لها استخدم خدمة توصيل الطلبات للمنزل، ويستثنى من هذا القرار الصيدليات ومحال البقالة.



قال الدكتور نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ من الغد بتطبيق بعض الاجراءات لإعادة الانضباط إلى الشارع مجددًا، وعلى المواطن أن يلتزم وينضبط ويعلم بأننا أمام فيروس خطير.وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن 1.7مليون مواطن قاموا بدفع الغرامة الفورية التي تقدر بـ50 جنيه، حتى الآن بسبب عدم ارتداء الكمامة.