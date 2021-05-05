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مفيد فوزي: الرئيس السيسي أنصف محمد نجيب وأعاد القيمة له و أعاد فضيلة الأنصاف
الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:18 م
مي مرسي
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قال الإعلامي مفيد فوزي، إن أكثر خطيئة يخشى منها عدم إنصاف الآخرين وهم أحياء، قائلا: "عندما مات صفوت الشريف كتب مقالا بعنوان (صفوت بيه كما كنا نناديه) تكريما له".
وأضاف فوزي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إعادة القيمة والكبرياء للرئيس محمد نجيب أول رئيس لمصر وهو ما يعبر عن فضيلة الإنصاف.
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