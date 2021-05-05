محافظ حفر الباطن يطلق حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"

أطلق الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، حملة " ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " تحت شعار " فكرٌ آمن .. لوطنٍ آمن ".

واستمع لشرحٍ عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة محافظة حفر الباطن المكلف الشيخ فواز بن محمد الحربي، وبرامجها في توعية أفراد المجتمع و حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها الموضوعات المهمة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.