Advertisements

محافظ حفر الباطن يطلق حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أطلق الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، حملة " ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " تحت شعار " فكرٌ آمن .. لوطنٍ آمن ".

واستمع لشرحٍ عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة محافظة حفر الباطن المكلف الشيخ فواز بن محمد الحربي، وبرامجها في توعية أفراد المجتمع و حماية الأمن الفكري، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللُحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وأشاد بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطلاق الحملة، إضافةً إلى برامج الرئاسة وحملاتها واختيارها الموضوعات المهمة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ حفر الباطن حملة حفر البطن

أخبار تهمك

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

ثلاثي أتلتيكو مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تواصل- السعودية| المفتي يُنوه بمؤتمر "منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

الأمير بدر بن سلطان يدشن ملتقى اعتدال

"السند" يحذر من نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي

الأمر بالمعروف: تداول مقاطع المنكرات يعرض فاعله للمسائلة

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقد حملة "الصلاة نور"

انطلاق فعاليات حملة "الصلاة نور" بالنعيرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي