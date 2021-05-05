Advertisements

الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الصين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات إستراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى مدى إلحاح المهمة إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.

أخبار تهمك

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي أتلتيكو مدريد يغيب عن التدريبات قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لصن داونز.. تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي