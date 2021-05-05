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الحلقة الـ23 من "نسل الأغراب".. قتل فاطمة وفراق جليلة لعساف

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "بدر" عصام السقا للمباحث، ويخبر "علي" دياب بمكان أرض الأفيون الخاصة بـ"غفران" مقابل أن يعده بحمايته هو وأولاده.

يجتمع "العمدة حسيب" إدوارد بـ"حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش، وبعدها تنفعل عليهم والدتهم "جليلة" بسبب اعتداءهم على بعضهم أمام الناس، فيخبرها" سليم" أنها من بدأت في فرجة الناس عليهم بسبب اختيارها "لعساف" أحمد السقا، فتصفعه بالقلم على وجهه، وتخبرهم أنه لا يصح أن يتحدثا معها بهذه الطريقة لأنها والدتهم، فيعاتبها "حمزة"، ويسألها عما إذا مازالت تحبهم، لتخبرهم أنه لا توجد أمًا تستطيع أن تتوقف عن حبها لأبنائهم، فيخبرها أنهم شعروا بكرهها لهم عندما فضلت "عساف" عليهم، وأنها ظلمتهم عندما فعلت ذلك، فتنهار من البكاء.

ذهاب "جليلة" للقاء "عساف" وتطلب منه الفراق من أجل أبنائها، لأنها تحبهم أكثر من أي شخص في الدنيا.

ذهاب المباحث لأرض الافيون
ويقوموا بقتل كل رجال "غفران" ، فيفرح الأشخاص الذين قد جندهم "غفران" للعمل فيها، وتنتهي الحلقة بمقتل "فاطمة".

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