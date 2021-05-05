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"النقطة الميتة"..بدء الحلقة الـ23 من "الاختيار2"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل بأحداث انفجار الكنيسة البطرسية، وذهاب "عم عادل" أحمد حلاوة، لها في نفس الوقت، وسميت الحلقة بـ"النقطة الميتة"

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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