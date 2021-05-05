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الفجر كلينك/ هل يمكن لمرضى الشريان التاجي صيام رمضان؟.. نائب عميد معهد القلب يجيب (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى القلب على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور باسم ظريف، نائب عميد معهد القلب، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "باسم ظريف"، خلال الفيديو نصائح خاصة بصيام رمضان لأصحاب الأعمال الشاقة، كالآتي:

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