ضياء السيد: الأحفاد «حلاوة» رمضان.. وزادت الحلاوة بتولي قيادة سيراميكا كليوباترا





قال ضياء السيد نجم الكرة المصرية الأسبق، والمدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، إن رمضان هذا العام يختلف للأفضل بوجود أحفاده جواره، فضلًا عن توليه المهمة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا خلال الشهر الكريم.





وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «فطار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي على قناة «صدى البلد 2»، أن رمضان بالنسبة له هو التجمع العائلي على الإفطار، مضيفًا «بحب المحشي والمحمر والمشمر وبتابع مسلسل الاختيار باستمرار».





وتابع مدرب منتخب مصر السابق، أن أيام رمضان ولياليه الرائعة مرت بسرعة كبيرة، بينما يحرص على ممارسة الرياضة قبل الإفطار، ويختم القرآن مرة واحدة خلال الشهر الكريم، معبرًا عن سعادته بالانتماء لمؤسسة سيراميكا كليوباترا العريقة.





واختتم تصريحاته، أنه ضمن الأجيال التي لعبت مباريات الدوري خلال ظهر رمضان في فترة الثمانيات مع المواظبة على الصيام ورفض فكرة الإفطار تمامًا، بينما عندما كان مدربًا مغ المنتخب، لعبت مصر أمام غينيا في رمضان وفازت وقتها مصر بثلاثة اهداف هدفي محمد صلاح وأبو تريكة هدف.





وتدور فكرة البرنامج، حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في وجود التجمع العائلي.





وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام 2014.





ووجهت نانسي الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومالك القناة، والأستاذ عماد ربيع رئيس القناة، والأستاذ معتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة، على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.



