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إرهابيون ليبيون يخططون للقدوم إلى مصر.. الحلقة الـ23 من "الاختيار2"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت بداية الحلقة الـ23 من مسلسل "الاختيار2"، إصابة "عم عادل" صديق والد يوسف الرفاعي، في حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

و بدأ عدد من عناصر الإخوان،بليبيا في التخطيط للقدوم إلى مصر، وإجراء عدد من العمليات الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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