عرض جديد من الأهلي لضم الصفقة التي يحلم بها موسيماني

بدأت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، في تجهيز عرض قوي لضم الأوروجواياني سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي.





وأكد مصدر بالمارد الأحمر، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يحدد أي لاعب للتعاقد معه في الهجوم خلال الفترة القادمة سوا سيرينو.





وأضاف، أن إدارة الفريق الأحمر تستعد لتقديم عرض قوي خلال الأيام القليلة القادمة لفريق صن داونز بقيمة مليوني ونصف دولار من أجل ضم اللاعب الأوروجواياني، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



