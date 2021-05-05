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تعرف على آخر مستجدات نقل مركب خوفو من الهرم إلى المتحف الكبير

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو في منطقة آثار الهرم إلى مكان عرضها الجديد في المتحف المصري الكبير.

وأعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقًا للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقًا للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل لجسم المركب قبل أعمال التدعيم بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، هذا بالاضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف.

وشهد الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والأستاذ اشرف محي الدين مدير منطقة آثار الهرم.

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف مركب خوفو الأولى في مايو عام ١٩٥٤‏ على يد المهندس كمال الملاح، ويعد هذا الاكتشاف واحد من أهم الاكتشافات الأثرية الفريدة الخاصة بالملك خوفو وقام المرمم المصري أحمد يوسف بترميم وإعاده تركيب المركب.

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