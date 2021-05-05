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ولي عهد أبو ظبي: بحثت مع بن سلمان تعزيز الاستقرار في المنطقة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
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قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معًا بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، تبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة .

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل في وقت سابق من اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اليوم الأربعاء.

وبحث ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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