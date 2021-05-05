"الأوقاف" تكشف أماكن إقامة صلاة العيد هذا العام

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة عيد الفطر ستقام في كل المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة، وهذا قرار لجنة الأزمة بمجلس الوزراء، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن صلاة العيد ستقام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل الكمامة والتباعد الاجتماعي، واصطحاب سجادة خاصة.



وتابع: "صلاة العيد ستقام في نصف ساعة مثل صلاة التراويح بالضبط، وبعد ذلك سيتم تعقيم المساجد، حتى تقام صلاة الظهر".

