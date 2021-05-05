طبيب بقصر العيني: الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب قصر العيني، إن الدولة كانت ناجحة وأدائها كان عظيمًا في التعامل أزمة فيروس كورونا، حيث أحدث توازنًا بين الجانب الاقتصادي والصحي بأقل الأضرار.



وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت كل الأدوية والمعدات الطبية، وطورت المستشفيات، ومستشفيات الصدر، ووفرت مخزون من الأكجسين.



وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مصر من أوائل الدول التي دعت إلى تطعيم كورونا.

