Advertisements

طبيب بقصر العيني: الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب قصر العيني، إن الدولة كانت ناجحة وأدائها كان عظيمًا في التعامل أزمة فيروس كورونا، حيث أحدث توازنًا بين الجانب الاقتصادي والصحي بأقل الأضرار.

وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت كل الأدوية والمعدات الطبية، وطورت المستشفيات، ومستشفيات الصدر، ووفرت مخزون من الأكجسين.

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مصر من أوائل الدول التي دعت إلى تطعيم كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عرض جديد من الأهلي لضم الصفقة التي يحلم بها موسيماني

منذ نصف ساعة

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ 11 دقائق

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة و نصف

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

09:59 م

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي