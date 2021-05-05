التحقيق مع المتهمين في تفجير الكنائس للوصول إلى القيادات..الحلقة الـ23 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل "الاختيار2، تحقيق ضباط الأمن الوطني، مع عدد من العناصر المشاركة في تفجير عدد من الكنائس المصرية وذلك في إبريل عام 2017.



وحصل الضباط على أحد العناصر، والذي أوصلهم إلى الآخرين حيث أوصلو المعلومات والأسلحة المقرر إيصالها لتنفيذ العملية.



وقبض محمد وحيد وأحمد فايز وزكريا يونس، على عدد من العناصر، وحققو معهم للوصول إلى معلومات عن القيادات التي تنفذ هذه العمليات.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

