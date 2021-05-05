Advertisements

التحقيق مع المتهمين في تفجير الكنائس للوصول إلى القيادات..الحلقة الـ23 من "الاختيار2"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل "الاختيار2، تحقيق ضباط الأمن الوطني، مع عدد من العناصر المشاركة في تفجير عدد من الكنائس المصرية وذلك في إبريل عام 2017.

وحصل الضباط على أحد العناصر، والذي أوصلهم إلى الآخرين حيث أوصلو المعلومات والأسلحة المقرر إيصالها لتنفيذ العملية.

وقبض محمد وحيد وأحمد فايز وزكريا يونس، على عدد من العناصر، وحققو معهم للوصول إلى معلومات عن القيادات التي تنفذ هذه العمليات.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الافتضاد الان

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد قيادة تشيلسي للنهائي.. توخيل يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

منذ ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة

خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

إخماد عملية إرهابية في رفح بواسطة ضباط الأمن

جماعة الإخوان تجهز لعمليات إرهابية جديدة.. الحلقة السادسة من "الاختيار2"

بيع فيديوهات تعنت الضباط وشجار بين أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد في الحلقة السادسة من "للاختيار 2"

الحلقة السادسة من "الاختيار 2" تمهد لعملية كرداسة 24 سبتمبر 2013

"عرب شركس"..بدء الحلقة الـ15 من "الاختيار2"

أحداث 29 يونيو 2015 في الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

10:17 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي