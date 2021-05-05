"الأوقاف": نعتذر للجماهير هذا العام عن إقامة صلاة العيد في الساحات

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة العيد ممنوعة في الساحات هذا العام، لأن الساحات مفتوحة ومتسعة، وقد تشمل ازدحام كبير، يصاحبه وقف السيولة المرورية، خلاف أن تطبيق الاجراءات الاحترازية أمر صعب للغاية في الساحات.



وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء،: "نعتذر للجماهير هذا العام عن إقامة صلاة العيد في الساحات، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع"، لافتَا إلى أن الوزارة قصرت إقامة صلاة العيد على المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة.



وحذر من اصطحاب الاطفال إلى صلاة العيد، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة انه من الصعب السيطرة عليهم، لانهم يتحركوا بحرية كاملة.

