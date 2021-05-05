ماريو بالما يصل القاهرة لقيادة " سلة" الأهلي

وصل القاهرة منذ قليل البرتغالي ماريو بالما المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة السلة" رجال" بالنادي الأهلي تمهيدا لاستلام مهام منصبه وبدء مشواره مع الفريق.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين عن تعيين ماريو بالما مديرًا فنيا حتى نهاية الموسم الحالي ويساعده فاسكو كورادو المدرب العام.

ويساعد ماريو بالما كل من فاسكو كورادو احمد الجارحي مدربا، طارق الغنام مديرا إداريا، وليد الخراط إداريا، علاء العشري مخططا للأحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذية، احمد عادل طبيبا، هيثم عاطف اخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلكا.