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خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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وعد وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، قائد قطار أسوان بحضور حفل زفاف كريمته والمقرر عقده ثاني أيام العيد في محافظة أسوان.

جاء ذلك خلال تكريم المهندس كامل الوزير لعدد (36) عاملا بالسكة الحديد، على إلتزامهم بلوائح وتعليمات الهيئة، ومنعهم وقوع حوادث خطيرة في الفترة الماضية، جراء مرور المركبات على القضبان من الأماكن الغير قانونية، ومن بين هؤلاء العاملين قائد قطار أسوان الذي اوقف القطار قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بقصب اقتحم السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

واحتفل قائد قطار أسوان والمدعو خالد الليثي بتكريم الوزير له، اليوم الأربعاء، على صفحته الشخصية على الفيسبوك، قائلا: "شكرا معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير على التكريم كما وعدني بحضور حفل زفاف كريمتي ثاني يوم العيد واتشرف بحضور سيادته".

وفي سياق متصل شدد الهمندس كامل الوزير على ترسيخ الوزارة لمبدأ الثواب والعقاب وأن الحافز لمن يستحق، سواء حافز إنتاج أو حافز تنفيذ أعمال بجودة عالية وكفاءة عالية والأرباح للشركات الرابحة فقط.
خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"
خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"
خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"
خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

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