Advertisements

تشيلسي يدهس ريال مدريد ويتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
Advertisements
تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي البطولة القارية الكبري، على ملعب ستانفورد بريدج معقل البلوز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماونت مانشستر سيتي فيرنر ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشيلسي

أخبار تهمك

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ 9 دقائق

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الأهلي لضم الصفقة التي يحلم بها موسيماني

منذ نصف ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يزيد من أوجاع تشيلسي ويُخرجه من كأس الاتحاد الإنجليزي

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

دفعة قوية لتشيلسي قبل مواجهة ريال مدريد

زيدان في ورطة.. مارسيلو خارج موقعة تشيلسي

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

09:59 م

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي