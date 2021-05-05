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تشيلسي يدهس ريال مدريد ويتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:52 م
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تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، في إياب نصف نهائي البطولة القارية الكبري، على ملعب ستانفورد بريدج معقل البلوز.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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