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الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وأسندت اللجنة، المباراة إلى محمود البنا حكم ساحة ويعاونه سمير جمال وهاني خاطر مساعدين، ومجدي خاطر حكم رابع.

كما تم تعيين وائل فرحان حكم لتقنية الفيديو، ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو، بالمباراة المرتقبة بالدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الخميس على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

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