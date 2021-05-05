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عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى واحد من نجوم الفريق الكرة الأول بنادي الأهلي إتصالات خلال الساعات الماضية من بعض شركات التسويق وذلك للعب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال مصدر مطلع مقرب من اللاعب أن بعض شركات التسويق قامت بتجديد إتصالاتها مع ديانج للرحيل عن النادي الأهلي وخوض تجربة الإحتراف بالخليج.

 

في الوقت الذي أكد فيه المصدر أيضاً أن وجود الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق يسمح لهم بقيادة خط الوسط ما يسمح برحيل اللاعب.

 

وأنهى المصدر تصريحاته أن شركات التسويق أكدت للاعب أن رحيله للدوري السعودي سيكون لأحد الأندية الكبرى هناك.

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