هل تؤثر درجات الحرارة على نشاط فيروس كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

أكد الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب قصر العيني، أن فيروس كورونا لا يتأثر بالرطوبة أو الحرارة، معلقًا: "فيه ناس معتقدة إنه هيقل في الحر وده كلام مش مظبوط".



وأضاف "منيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتشار فيروس كورونا يكون وفقًا للعامل البشري، ولا علاقة له بالطقس.



وشدد على أنه يجب ارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم، والتهوية الجيدة، متابعًا: "مفيش حاجة اسمها أنا بتعامل مع حد سليم بدون كمامة، لأن ممكن الأعراض متكونش لسه ظهرت عليه، أو يكون حامل للمرض بدون أعراض".

