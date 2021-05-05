Advertisements

الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري، والتي سقتام على استاد الإسكندرية.

 

وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني أجروا مسحة قبل السفر إلي الأسكندرية، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في الدوري المصري

 

وتوجه الفريق إلي الإسكندرية عصر اليوم بقائمة تضم 24 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج  وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

 

وخرج من القائمة كلا من:

محمد محمود، وجونيور أجايي، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وسعد سمير للإصابة، ووالتر بواليا للايقاف بعد حصوله على 3 كروت صفراء، وكريم نيدفيد لعدم الجاهزية الفنية.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ أقل من ساعتين

بعد قيادة تشيلسي للنهائي.. توخيل يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

منذ ساعة و 13 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

10:17 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي