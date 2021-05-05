الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري، والتي سقتام على استاد الإسكندرية.

وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني أجروا مسحة قبل السفر إلي الأسكندرية، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في الدوري المصري

وتوجه الفريق إلي الإسكندرية عصر اليوم بقائمة تضم 24 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وخرج من القائمة كلا من:

محمد محمود، وجونيور أجايي، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وسعد سمير للإصابة، ووالتر بواليا للايقاف بعد حصوله على 3 كروت صفراء، وكريم نيدفيد لعدم الجاهزية الفنية.