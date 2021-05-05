تعليق رئيس الحجر الزراعي على أزمة محاصيل الفول السوداني

علق أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، على أزمة محاصيل الفول السوداني، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية تشهد سوء التخزين أحيانًا.



وقال "العطار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء إن الفول السوداني من المحاصيل المعرضة للسموم الفطرية والفطريات التي تأتي من الهواء إذا لم يتم تخزينه بطريقة صحيحة.



وأشار إلى أن مكتب التمثيل التجاري المصري في أوروبا حذر من سوء تخزين الفول السوداني وأثر ذلك على تصديره، موضحًا أنه يتم تحليل وفحص جميع شحنات الفول السوداني قبل تصديرها.



وتابع "اجتمعنا بمصدري الفول السوداني وأخطرناهم بقواعد التخزين والشحن والاشتراطات الدولية، ولن نضحي بسمعة الصادرات الزراعية بسبب إهمال إحدى الشركات في نظم التخزين".



وفيما يتعلق بالتصدير خلال 2020 في أزمة كورونا قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، "استطعنا التعامل مع أزمة كورونا بشكل جيد رغم صعوبة الوضع عالميا وأصبحنا أكبر دولة في العالم في تصدير البرتقال".



