عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار





رفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، طلب النادي الاهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام ، وتمسكت باستكمال المسابقة بالحكام المصريين.





وكانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت خطابًا لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية،





حيث كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن اللجنة رفضت استقدام حكام أجانب لأي مباراة في الدوري، ولن يتم تغيير موقف اللجنة في هذا الامر.





وكان الأهلي قد خسر أمام نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



