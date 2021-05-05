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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من كواليس "اللى مالوش كبير"
الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:17 م
مي شاهين
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة تجمعها بزوجها أحمد العوضى من كواليس حفل زفافهم فى مسلسل "اللى مالوش كبير".
وعلقت قائلة "غزل والخديوي".
قامت ياسمين عبد العزيز مؤخرا بإلغاء متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بسبب وقوع خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل.
ويقال أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قامت بالتدخل فى سيناريو المسلسل وأصرت على تغيير نهاية المسلسل التى كتبها السيناريست عمرو محمود ياسين، لكن عمرو محمود ياسين رفض ذلك.
مسلسل اللى مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، دينا فؤاد، خالد سرحان، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، هدي الأتربى، إيمان السيد وغيرهم من النجوم.
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