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أحمد كريمة يفجر مفاجأة عن ختان الإناث (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إن موطن نشأة الإسلام في السعودية ودول الخليج لا يمارس ختان الإناث، معقبًا: "اشمعنى مصر هي اللي تمارس الختان".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الختان في الأصل ما هو إلا عملية تجميلية للأنثى إذا وجدت دواعيه، فهو عبارة عن قشط جلد العضو إذا تفاحش كعرف الديك، معقبَا: "الفقهاء ما قلوش قطع البظر، الفقه التراثي يتفق مع الطب المعاصر في قشط العضو، إذا كانت هناك حاجة لتدخل جراحي،..وما عدا ذلك حرام وممنوع".

ولفت إلى أن يحرم الاعتداء على البظر، لأنه هو المركز المسؤول عن إيصال اللذة للمخ، ويحرم الاعتداء عليه، معقبًا: " الختان دا فلكور قديم مقتصر على بعض الدول الافريقية مثل جيبوتي والسودان، وليس له علاقة بالإسلام".

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