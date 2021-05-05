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ملخص أحداث مسلسل موسى الحلقة 23

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:21 م
مسلسل موسى الحلقة 23
مسلسل موسى الحلقة 23
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مسلسل موسى الحلقة 23 .. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه الفنان محمد رمضان طوال السباق الرمضاني لهذا العام.

مسلسل موسى الحلقة 23

وشهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة 23 العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، حيث بدأت باتخاذ محمد رمضان "موسى" قرار بشأن السفر لغزة والعمل لحسابه بعيدا عن المعلم وهبة.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 23

وأخبر محمد رمضان في مسلسل موسى الحلقة 23 سيد رجب بأنه سيعمل لحسابه، رافضا مساعدة زوجته سمية الخشاب "حلاوتهم"، ليكتشف أن منذر رياحنة هو من سرقه ومنعه من بتاء المستقبل الذي كان يأمله.

زواج موسى و مسلسل موسى الحلقة 23

وتزوج موسى من سمية الخشاب في الأحداث التي سبقت عرض مسلسل موسى الحلقة 23 ما زاد الصراع في هذا العمل الدرامي، وسط ترقب الجمهور حدوث صام قوي بين محمد رمضان وسيد رجب.

سرقة موسى وأحداث مسلسل موسى الحلقة 23

وسرق منذر رياحنة موسى خلال مسلسل موسى الحلقة 23 حيث ذهب إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان وحلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها في غرفته.
 
مواعيد عرض إعادة مسلسل موسى الحلقة 23

وتعرض قناة dmc مسلسل موسى الحلقة 23 عبر فضائيتها في 6:30  مساء خلال طوال شهر رمضان، ومن المقرر أن تعاد الحلقة في الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.
 

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