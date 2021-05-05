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أحمد كريمة: ختان الذكور مورث من الشريعة اليهودية والإسلامية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، إن ختان الذكور مورث من الشريعة اليهودية والإسلامية، معقبًا: "هناك مرويات تتحدث بان سيدنا إبراهيم هو من بدأ هذا الأمر، ولذلك ختان الذكور واجب".

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الإسلام لبيس متحجرًا، فإذا جاءت أبحاث تتحدث بأن الختان للذكور ممنوع، فلن يحارب الدين هذا الأمر.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "بعض المتأسلمين من السلفية والإخوان يريدون أن يكون الدين في مواجهة الحياة.. دول مرضى".

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