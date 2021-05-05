Advertisements

الإسماعيلي يعبر عقبة الجونة في الدوري المصري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
نجح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي في خطف فوزاً مثيرًا أمام الجونة بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أفتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل في الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول، ثم تعادل الجونة في الدقيقه 21 من زمن المباراة عن طريق عمر السعداوي ، ليضيف نور السيد هدف الجونة الثاني في الدقيقه 57 من زمن المباراة ، ولكن أستطاع التونسي  فخر الدين بن يوسف تعديل النتيجة في الدقيقة 66 ، وأضاف محمد صادق هدف الفوز في الدقيقه 71.

وبهذه النتيجه نجح الإسماعيلي في الهروب من مراكز الهبوط بأحتلاله المركز 13 من جدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة ، بينما يظل الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

أخبار تهمك

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خلال تكريمه.. وزير النقل لقائد قطار أسوان: "أنا هحضر فرح بنتك"

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد قيادة تشيلسي للنهائي.. توخيل يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعة

اتحاد الكرة يستقر على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

09:30 م

التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الثانوية تعقد من المنزل

10:17 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

05:03 م

عرض سعودي يستهدف ضم نجم الأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي