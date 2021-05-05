الإسماعيلي يعبر عقبة الجونة في الدوري المصري

نجح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي في خطف فوزاً مثيرًا أمام الجونة بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





أفتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل في الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول، ثم تعادل الجونة في الدقيقه 21 من زمن المباراة عن طريق عمر السعداوي ، ليضيف نور السيد هدف الجونة الثاني في الدقيقه 57 من زمن المباراة ، ولكن أستطاع التونسي فخر الدين بن يوسف تعديل النتيجة في الدقيقة 66 ، وأضاف محمد صادق هدف الفوز في الدقيقه 71.





وبهذه النتيجه نجح الإسماعيلي في الهروب من مراكز الهبوط بأحتلاله المركز 13 من جدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة ، بينما يظل الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.



