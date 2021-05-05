برلماني: قرارات الدولة بشأن كورونا للأسبوعين المقبلين سيكون لها أثر حاسم في التصدي للجائحة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لكورونا قبيل عيد الفطر وخلال الأيام الأخيرة المتبقية من شهر رمضان الكريم، سيكون لها أثر حاسم في تطويق الوباء والتصدي للجائحة.



وأضاف "عباس" في تصريحات له، أن قرارات غلق المحال والمقاهي والمولات بدءا من التاسعة مساءا بدءا من الغد الخميس، وبدء إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم وحتى 16 مايو المقبل، يؤكد على الحسم التام في التصدي للجائحة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تسير في عدة طرق منها ما يتعلق بالعمل على توفير اللقاحات الخاصة بالوباء، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء، كشف أن شهر مايو الجاري سيشهد حصول مصر على نحو 5 ملايين جرعة لقاح كورونا.



وأوضح النائب، أن هناك حسم تام من جانب أجهزة الدولة ووزارة الداخلية، في الالتزام بالكمامة حتى إن الحكومة فرضت نحو مليون و700 ألف غرامة على المخالفين لارتداء الكمامة، مشددا على أن العالم بأكمله وليس مصر فقط تعيش مرحلة حاسمة مع الوباء، وهناك الهند كمثال بارز لتردي الأوضاع تحت الجائحة، وهو ما يقتضي تعزيز الوعي بشكل كبير على مختلف الجبهات.



