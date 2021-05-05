متحدث الحكومة: مظاهر عدم التزام المواطنين "الفجة" السبب في قرارات اليوم (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت بعد مظاهر عدم الالتزام من المواطنين والتي كانت فجة وكأن الفيروس غير موجود في مصر.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء "وجدنا حالة من التهاون وهذا ما استدعى وقفة اليوم وهذه القرارات محددة المدة حتى يوم 21 مايو وبعدها سيكون هناك وقفة أخرى وكل الخيارات ستكون مفتوحة وقتها".



وتابع "قد يتجه الأمر نحو الأسوأ، ووقتها سيتم اتخاذ قرارات أخرى قد نمدد فترة أخرى، وقد تتحسن الأمور ونجد أنفسنا غير مضطرين للاستمرار في تطبيق هذه القرارات"، مشيرًا إلى أن قرارات غلق المحلات والمولات والمقاهي في التاسعة لا تطبق على حركة المواطنين سواء في هذه الأيام أو حتى أيام العيد.



وأوضح أن وسائل المواصلات العامة لن تتأثر بهذه القرارات وستعمل بعد التاسعة وخلال أيام العيد، لافتًا إلى أن الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت وكل ما شابه هذه المحال ستكون مفتوحة بعد هذا الموعد، ولكن قرار الغلق ينطبق على الأندية ومراكز الشباب والجيم ولكن خدمة توصيل الطلبات مستمرة بعد هذا الموعد ولكن الجزء المخصص للجلوس مغلق.

