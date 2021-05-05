بعد قيادة تشيلسي للنهائي.. توخيل يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق تشيلسي الى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التفوق على ريال مدريد بمجموع اللقائين 3-1، حيث تعادل في الذهاب 1-1 ثم فاز البلوز إياباً 2-0.

ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة " أوبتا " للإحصائيات، فإن توماس توخيل أصبح أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يصل الى النهائي مع فريقين مختلفين.

وكان توخيل قد قاد باريس سان جيرمان الى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكنه خسر النهائي على يد بايرن ميونيخ بنتيجة 1-0.

يذكر أن تشيلسي سيواجه مانشستر سيتي في النهائي الذي سيقان في أسطنبول يوم 29 مايو الجاري.