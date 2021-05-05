تعرف على موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة فريق سموحة السكندري ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة الزمالك ضد سموحة بالدوري المصري





ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل الموافق 6 مايو 2021.





وتنقل مباراة الزمالك ضد سموحة السكندري بالجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة "ON TIME SPORT 1" الناقل الحصري للبطولة المحلية.





وكان الفارس الأبيض قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام منافسه بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 41 نقطة من 19 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة.





وعلى الجانب الآخر يأتي الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري في الترتيب السادس بجدول بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.



