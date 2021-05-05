الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة مفاجئة





يخطط مسؤولو الأهلي، للتعاقد مع النجم الدولي المغربي، سفيان رحيمي، جناح فريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





خطة الأهلي لضم سفيان رحيمي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء يخططوا لضم المغربي سفيان رحيمي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأكمل المصدر موضحا أن الأحمر يراقب عن كثب سفيان رحيمي ولم يقدم عرضا رسميا لضم اللاعب حتى الآن، ولكنه يستهدف الحصول على خدماته بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأتم المصدر أنه حال نجح الأهلي في ضم سفيان رحيمي سيكون على حساب المحترف النيجيري جونيور أجاي الذي يخطط مسؤولو القلعة الحمراء لتسويقه والاستفادة منه ماديا خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.



