مولر: سنحسم لقب البوندسليغا في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

أكد توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ تصميم الفريق على اقتناص فرصة جديدة لحسم تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم التاسع على التوالي، عندما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت المقبل.





وقال مولر لموقع بايرن الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء "نريد حسم البطولة في أقرب وقت ممكن. نحن متعطشون للعب من جديد بعدما ابتعدنا عن خوض المباريات في الأسبوعين الماضيين".





وأهدر بايرن فرصته الأولى للفوز باللقب، عقب خسارته المباغتة 1 - 2 أمام مضيفه ماينز في 24 أبريل الماضي، لكنه ظل في صدارة ترتيب بوندسليغا، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، قبل ثلاث مراحل فقط على نهاية البطولة.





وربما يحسم بايرن اللقب رسميا دون خوض مباراة غلادباخ، وذلك حال خسارة لايبزيغ- أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، خلال لقائهما الذي يجرى قبل مباراة بايرن ومونشنغلادباخ يوم السبت القادم، في بروفة حقيقية للقائهما المرتقب بنهائي كأس ألمانيا هذا الموسم. وشدد مولر "كان لدينا الوقت للتعافي جسديا وعقليا. إذا نظرت إلى الوراء عندما انضممت لأول مرة بشكل صحيح إلى الفريق الأول في عام 2009 وتطور مسيرتي، فهذا أمر مثير للدهشة بالطبع".





ويقترب مولر من الفوز بلقبه العاشر في بوندسليغا وتحقيق رقم قياسي بوصفه اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولة برفقة زميله ديفيد ألابا، الذي قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.



