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وزير الزراعة يقرر اغلاق جميع الحدائق التابعة للوزارة التزاما بقرار مجلس الوزراء
الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:41 م
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في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اغلاق حدائق الحيوان والارومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة اسبوعين وذلك التزاما بقرارات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا .
وفي سياق متصل أصدر القصير توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة
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