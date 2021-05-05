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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. القبض على "فاتن حرفوش" | الحلقة 23 من ملوك الجدعنة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:32 م
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23
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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. القبض على "فاتن حرفوش" | الحلقة 23 من ملوك الجدعنة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل ملوك الجدعنة انتاج المنتج اللبناني الكبير صادق الصباح أحداث مثيرة، بعد أن استولت شقيقتها على كل ما تملك، وطردتها من شقتها ومحل أبيها، كشفت الحلقة عن القبض على فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) من قبل الشرطة، بعدما رأتها سيارة الشرطة نائمة في الشارع تتسوّل، وقد قضت فاتن حرفوش بالفعل فترة طويلة في الشارع بدون مأوى، تنام في الحدائق وتأكل من الشارع.

وبعد عودة سريّة (عمرو سعد) إلى الحارة مرة أخرى ومواجهته لأخيه بسبب وضعه للحشيش في عربة أمه، قرر البحث عن فاتن حرفوش، خاصةً بعدما أدرك وفاة والدها ما فعلته عواطف بها، فوصّى اثنان من رجال الحارة بالبحث عنها وإخباره على مكانها فور معرفته.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23 | تابع احداث وتفاصيل الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل ملوك الجدعنة.. القبض على "فاتن حرفوش" | الحلقة 23 من ملوك الجدعنة

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