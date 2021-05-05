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التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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سقط فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري العام .

وأحرز ميدو جابر الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد أسيست مهاجم الفريق شادي حسين، بينما تعادل عمر فتحي سافيولا البديل الذهبي في الدقيقة 62  .

وبهذه النتيجه يصبح سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 27 نقطة ، بينما يظل المقاولون العرب في المركز 14 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.

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