التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

سقط فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري العام .





وأحرز ميدو جابر الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد أسيست مهاجم الفريق شادي حسين، بينما تعادل عمر فتحي سافيولا البديل الذهبي في الدقيقة 62 .





وبهذه النتيجه يصبح سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 27 نقطة ، بينما يظل المقاولون العرب في المركز 14 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.



