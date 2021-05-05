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الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالدوري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الخميس على استاد السلام.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - دييجو رولان

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