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بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تروج لمسلسلها الجديد"موسي"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، صوره لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


ارتدت الخشاب، فستان باللون الأحمر ،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وعلقت علي الصورة قائلة:"الأحمر علي حلاوتهم".


ويذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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