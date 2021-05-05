بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تروج لمسلسلها الجديد"موسي"





نشرت الفنانة سمية الخشاب، صوره لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".









ارتدت الخشاب، فستان باللون الأحمر ،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وعلقت علي الصورة قائلة:"الأحمر علي حلاوتهم".







