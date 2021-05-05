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شاهد.. مسلسل نسل الاغراب | ملخص الحلقة لـ 23

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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دارت الأحداث حول اجتماع "العمدة حسيب" إدوارد بـ"حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش، وبعدها تنفعل عليهم والدتهم "جليلة" بسبب تشاجرهم أمام الناس، فيخبرها" سليم" أنها من بدأت في فرجة الناس عليهم بسبب اختيارها "لعساف" أحمد السقا، فتصفعه بالقلم على وجهه، وتخبرهم أنه لا يصح أن يتحدثا معها بهذه الطريقة لأنها والدتهم، فيعاتبها "حمزة"، ويسألها عما إذا مازالت تحبهم، لتخبرهم أنه لا توجد أمًا تستطيع أن تتوقف عن حبها لأبنائهم، فيخبرها أنهم شعروا بكرهها لهم عندما فضلت "عساف" عليهم، وأنها ظلمتهم عندما فعلت ذلك، فتنهار من البكاء. 

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "نسل الأغراب" :

"غفران"يأمر بقتل "فاطمة" 

بدأت الأحداث بتعنيف "غفران" لولديه بعد تعاركهما معًا بسبب فاطمة، ثم يأمر "صالح" بقتلها.

الشرطة تُداهم أرض "غفران" 

يذهب"بدر" لرئيس المباحث "علي" ويخبره بمكان أرض زراعة الأيفون، وبالفعل يتم السيطرة على الأرض. 

"حسيب" يُعاتب "جليلة"

اخبار "حسيب" لشقيقته" جليلة" أنه يتفق مع كلام ابنيها، فتذكره أنه السبب فيما حدث، فيعتذر إليها. 

"جليلة" تترك"عساف" 

تذهب "جليلة" للقاء "عساف" وتطلب منه الفراق من أجل أبنائها؛ لأنهم أصبحوا مكسورين بسبب تفضيله عليهم.

مقتل "فاطمة"
 
تذهب "فاطمة" و"مسعد" للسوق وفي أثناء يظهر شخص ما ويقوم بضربها بالرصاص.


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