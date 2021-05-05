تابع ملخص واحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل نسل الاغراب.. الشرطة تداهم أرض "غفران" و "جليلة" تذهب لسرايا "عساف" لتقابل "فاطمة" | مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23





شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل نسل الاغراب تفاصيل أحداث مثيرة للغاية، حيث ذهبت جليلة "مي عمر" إلى سرايا عساف "أحمد السقا" لمقابلة فاطمة "ريم سامي"، ومعرفة ماذا تريد من ابنيها حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش"، وتشببها بنفسها لأن اثنين من الأغراب يتعاركان عليها مثلما حدث معها من قبل غفران "أمير كرارة" وعساف، وتنصحها بأن النهاية لن تكون جيدة ولكن في نفس الوقت ليس لديها حل لتقوله لها.





تقابل جليلة عساف وتطلب منه الفراق خوفا على أبنائها، وتخبره بأنهما مكسورين بسببها وأنها فضلته عليهما وعلى الدنيا كلها وأنها غير قادرة على إكمال القصة، وأنها وضعته أمام أبنائها وكفتهما كسبت، وتطلب منه إذا كان يحبها أن يتركها لهما، وتؤكد له انتهاء ما بينهما وسط غضب شديد من عساف.





الشرطة تداهم أرض الأفيون الخاصة بغفران الغريب وسط تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة ورجال غفران المسلحين ويتم السيطرة على الأرض، وسط فرحة كبيرة من العمال، وبعدها المشهد ينتقل إلى أرض عساف وفاطمة تسير مع مسعد "أحمد فهيم" ويظهر شخص يضرب فاطمة بالرصاص.





مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



