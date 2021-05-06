Advertisements

"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)

الخميس 06/مايو/2021 - 02:49 ص
كلية الإعلام في جامعة بني سويف
كلية الإعلام في جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
قدم مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مشروع تخرج الدفعة الخامسة، وهي مجلة "ست الحسن"، متخصصة في شؤون المرأة المصرية، وما يطرح لها على الساحة مؤخرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة، وبإشراف الدكتورة مهيرة عماد.

وتقدم المجلة على ثمانية أبواب وهم حولوا العالم برتقالي ويتناول نماذج ناجحة حية من المجتمع، وملف العدد وبه كيف ساهمت الدولة في تمكين المرأة، وحقك تعرفي لمناقشة الأمور التي تهم المرأة كسرطان الثدي والفتوى في الإسلام وغيرها من الموضوعات.

وتطرقت المجلة في باب تحديات لقصة اختلاط الأنساب في زواج القاصرات وقضايا الميراث والطلاق، كما خصصت باب باسم سيدتي للحديث عن أمور الموضة والأكل، كما تناولت مجموعة من الموضوعات التي تخص الأم في تربية الطفل وكذلك المشكلات كالسمنة وغيرها.

والجدير بالذكر أن فريق العمل يتكون من ١٢ طالبًا وهم حمدان منصور، مريانا سامي، جهاد محمود، أميرة السيد، نوال شعبان، نادية رفاعي، إبراهيم ياسر، سامي السيد، مؤمن عبد الباسط، وائل إمام، دعاء أشرف، أميرة أيمن.
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)
"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية الإعلام ست الحسن بني سويف الفجر

أخبار تهمك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 6 ساعات

بشرة سارة في الأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من زيدان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول تعليق من أشرف السعد بعد احتجازه في مطار القاهرة

منذ ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على لاعبي الزمالك المهددين بالغياب عن القمة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. "رانيا" حصلت على امتياز بكلية الإعلام وجامعة بني سويف اختارت خريجة آداب بدلا منها (فيديو)

إنشاء حديقة "تماثيل ولوحات جدارية" لرموز وأعلام بني سويف

جامعة بني سويف تستضيف البطولة العربية للمبارزين الجامعيين للعام الثالث على التوالي (صور)

"7 راكب" مشروع تخرج بـ"إعلام عين شمس" ينفرد بحوار مع كامل الوزير

"7 راكب" للمخرج أحمد إسماعيل تحصد المركز الأول على مشروعات تخرج "إعلام عين شمس"

إعلام القاهرة تمنح لميس النجار درجة الماجستير في المجلات النسائية وقضايا المرأة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي