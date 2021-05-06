"ست الحُسن".. مشروع تخرج قسم صحافة بـ"إعلام بني سويف" (صور)

قدم مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف مشروع تخرج الدفعة الخامسة، وهي مجلة "ست الحسن"، متخصصة في شؤون المرأة المصرية، وما يطرح لها على الساحة مؤخرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة، وبإشراف الدكتورة مهيرة عماد.





وتقدم المجلة على ثمانية أبواب وهم حولوا العالم برتقالي ويتناول نماذج ناجحة حية من المجتمع، وملف العدد وبه كيف ساهمت الدولة في تمكين المرأة، وحقك تعرفي لمناقشة الأمور التي تهم المرأة كسرطان الثدي والفتوى في الإسلام وغيرها من الموضوعات.





وتطرقت المجلة في باب تحديات لقصة اختلاط الأنساب في زواج القاصرات وقضايا الميراث والطلاق، كما خصصت باب باسم سيدتي للحديث عن أمور الموضة والأكل، كما تناولت مجموعة من الموضوعات التي تخص الأم في تربية الطفل وكذلك المشكلات كالسمنة وغيرها.



