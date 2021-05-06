مصري يحصد المركز الثالث لجائزة أفضل بحث في علم المصريات (فيديو)

قال الدكتور عمرو شحات، صاحب المركز الثالث لجائزة أفضل بحث في علم المصريات، إن البحث الذي حاز على المركز الثالث، ناقش النباتات القديمة المتواجدة في الأماكن الأثرية، في إطار البحث عن كيفية بناء المجتمع المصري، والأشياء التي أثرت على حياة المصريين القدماء العاديين، وليس الملوك فقط.





وتابع "شحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن البسطاء من المصريين القدماء كان يوجد في مقابرهم أواني فخارية بسيطة، وبعض الأطعمة البسيطة كقاربين في الحياة الأخرى، وتحليل هذه الأطعمة يعطي نظرة عن الغذاء في حياة المصريين القدماء.





ولفت إلى أن تحليل هذه النباتات ساهم في التعرف على فصائل من النبتات التي انقرضت، وبعض النباتات الموجودة حاليًا، ولكن الثقافة العامة لا تهتم بها مثل الخروب والجميز والنبأ والدوم، لافتَا إلى أن الجميز ما زال متواجد في صعيد مصر حتى الآن.



