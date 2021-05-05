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نسل الأغراب الحلقة 23.. مي عمر تعاتب ولديها بسبب الخادمة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:38 م
نسل الأغراب الحلقة 23
نسل الأغراب الحلقة 23
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يبحث الكثيرون من محبي النجمة مي عمر عن تفاصيل نسل الأغراب الحلقة 23 التي عرضت مساء اليوم الأربعاء، وتضمنت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

نسل الأغراب الحلقة 23

وبدأت أحداث نسل الأغراب الحلقة 23 بمعاتبة نميرى لأخيه عساف على إبلاغ المباحث على أرض الأفيون الخاصة بغفران "أمير كرارة"، ولكن عساف لا يبالى.

أحداث نسل الأغراب الحلقة 23

وأكد أحمد السقا لأخيه خلال نسل الأغراب الحلقة 23 أنه خرج من السجن ليشعل الدنيا ويحصل على حقه من الكل، وأنه لم يبق على الدنيا، ويسأله باستنكار إذا كنت خائفا على غفران فلماذا لم يخبرك بمكان أرض الأفيون مثل أخيه سعادة.

معاتبة مي عمر في نسل الأغراب الحلقة 23

وعاتبت مي عمر التي تجسد شخصية "جليلة" ولديها حمزة وسليم في منزل العمدة حسيب "أخيها"، ضمن نسل الأغراب الحلقة 23 لتشاجرهما بسبب الخادمة فاطمة وأنهما جعلا أهل البلد يشمتون بهما.

نسل الأغراب الحلقة 23 وإحراج مي عمر 

وفاجأ سليم والدته في نسل الأغراب الحلقة 23 بالرد عليها باستنكار متهماً إياها بأنها من جعلت الكل يشمت بهما بعدما اختارت عساف "أحمد السقا" وتركت زوجها غفران "أمير كرارة" وأبنائها، لتنفعل عليه وتصفعه على وجهه.

ملخص نسل الأغراب الحلقة 23

وانتابت غفران حالة شديدة من الغضب بسبب هروب بدر "عصام السقا" الذى يعمل عنده في أرض زراعة الأفيون وخوفه من إبلاغ المباحث عن الأرض لتشتعل أحداث نسل الأغراب الحلقة 23 .

اشتعال أحداث نسل الأغراب الحلقة 23

وعاتب  حسيب أخته جليلة على كلامها مع ابنيها وأنهما كانا على حق، لتعيد له الذاكرة بما حدث بعد دخول عساف السجن وتطليقها منه دون رغبتها، لتتصاعد تفاصيل نسل الأغراب الحلقة 23 حيث أكدت رفضها الطلاق من عساف لحبها له، وأنها ضحت كثيراً وجاء الوقت الذى تبحث فيها عن مصلحتها وتختار ما تريده.

مواعيد عرض إعادة نسل الأغراب الحلقة 23

وبعاد نسل الأغراب الحلقة 23 على قناة ON الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.
 

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