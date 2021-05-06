متحدث الوزراء: قرارات الغلق في التاسعة لا تطبق على حركة المواطنين.. والموجة الثالثة "شرسة" (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم بشأن غلق "المولات" والمقاهي والمطاعم في التاسعة مساءً اعتبارًا من غدًا لا تنطبق على حركة المواطنين.





وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن "هذه الوقفة قد لا تكون الأخيرة وستكون كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة بعد يوم 21 مايو، وجايز نكتشف أن الوضع يتجه نحو الأسوأ،وعندها قد نتخذ قرارات أخرى أو نمدد هذه القرارات مرة أخرى، وربما نتيجة التزام المواطنين بعد استشعارهم بخطورة الأمور قد تتحسن ونجد أنفسنا غير مضطرين لاستمرار تطبيق هذه القرارات".



