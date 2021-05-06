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برلماني: قرارات الحكومة بشأن كورونا ستكون حاسمة في مواجهة الموجة الثالثة للوباء

الخميس 06/مايو/2021 - 06:51 ص
النائب شحاتة أبوزيد
النائب شحاتة أبوزيد
دينا عبد الستار
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قال النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة تمامًا على محاصرة فيروس كورونا والتقليل من تداعيات الموجة الثالثة التي تبدو ثقيلة للغاية على العالم كله، لذلك تتوالى الاجراءات من جانب الدولة لمحاصرتها والتصدي الحاسم لها.

وشدد "أبوزيد" خلال تصريحات له، على أهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات مباشرة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها قرارات، حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل، بجانب أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو، كما ستكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءً مع السماح باستمرار خدمة "الديليفري".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا يسير بالتوازي مع الحصول على أكبر كمية من لقاحات فيروس كورونا، حيث كشفت الحكومة عن تلقيها 5 ملايين جرعة لقاح خلال مايو 2021 الجاري، يضاف إلى ذلك الحسم التام في اتباع الاجراءات الاحترازية والتشديد في ارتداء الكمامة، قائلًا: الحكومة أعلنت عن تطبيق مليون و700 الف غرامة على المقصرين في ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات وداخل الهيئات والوزارات، مؤكدًا أن قرارات الحكومة للأسبوعين المقبلين ستكون حاسمة مع الوباء.

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